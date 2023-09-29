الطرابلسي والبوسيفي يشاركان في مؤتمر باليرمو حول مكافحة الجريمة المنظمة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي ووزيرة العدل حليمة البوسيفي في مؤتمر دولي بمدينة باليرمو الإيطالية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ويحتفل المؤتمر بالذكرى العشرين لدخول اتفاقية الأمم المتحدة بشأن «مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ويحضر المؤتمر ممثلون عن أكثر من 168 دولة، كما ضم الوفد الليبي كلا من المفوض بوزارة الخارجية دكتور الطاهر الباعور والقنصل العام في باليرمو الطاهر عكرة.

لقاء الطرابلسي ونظيره الإيطالي

ومساء أمس الخميس، وصل وفد حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى باليرمو، حيث كان في استقباله وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي.

واجتمع الطرابلسي مع بيانتيدوزي، حيث بحثا سبل دعم التعاون الأمني بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.