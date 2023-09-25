تكالة يبحث مع سفير إيطاليا كارثة درنة وملف الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الإثنين، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني ملفي كارثة درنة والهجرة غير القانونية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، هو الأول منذ تولى السفير الإيطالي مهامه في ليبيا، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة على «فيسبوك».

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تكالة خلال لقائه السفير الإيطالي: ليبيا تحتاج إلى دعم دولي لإعادة الإعمار

وأضاف البيان أن اللقاء بحث عددًا من الملفات، لا سيما حجم الكارثة والخسائر البشرية والمادية التي حلت بأهل المناطق المنكوبة شرق البلاد، حيث أشاد تكالة في هذا السياق بمساندة إيطاليا المناطق المنكوبة في ليبيا، مبينًا أن الكارثة أكبر من قدرات البلاد، وأنها تحتاج إلى دعم دولي لإعادة الإعمار.

وأوضح أن اللقاء استعرض كذلك التطورات الإقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتحديات التي تواجههما في ملف الهجرة غير القانونية.