اللافي والدبيبة وتكالة يبحثون توحيد الجهود لمواجهة الأزمة الإنسانية في درنة والمناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، سبل توحيد الجهود لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تمر بها درنة خاصة وجميع المناطق المنكوبة، شرق البلاد.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المجتمعين أكدوا ضرورة تذليل الصعوبات لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى المتضررين من السيول والفيضانات، مشددين على أهمية تكاتف الجهود والتنسيق لرفع المعاناة عن الأهالي في المناطق المنكوبة.

- «حكومتنا»: صرف مرتب شهر إضافي للمتقاعدين وأصحاب المعاشات بالمناطق المنكوبة

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، على ضرورة إغاثة الأهالي ومعالجة أزمة النزوح الداخلي، وصولًا إلى عودة الحياة إلى درنة عبر مشاريع التنمية، والنهوض بالمدينة التي لحقت ببنيتها التحتية أضرار جسيمة نتيجة السيول والفيضانات.

وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر مطلع الأسبوع الماضي، خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لاتزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة لليوم التاسع.