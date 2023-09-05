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تقرير: ليبيا أكبر مستورد للرخام والجرانيت المصري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 12:57 صباحا
تقرير: ليبيا أكبر مستورد للرخام والجرانيت المصري
أحد مصانع الرخام والجرانيت في مصر (أرشيفية: الإنترنت)
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احتلت ليبيا صدارة الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصري بقيمة تجاوزت 103 ملايين دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2023، مقارنة بـ44.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها العام الماضي 2022، بارتفاع قدره 131%.

جاء ذلك في تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية في مصر، بحسب جريدة «المال» المصرية.

ليبيا تستحوذ على 42% من صادرات الرخام والجرانيت المصري
وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات مصر من الرخام والجرانيت بنسبة 23% خلال الفترة من يناير وحتي يوليو 2023، لتسجل 244 مليون دولار، مقارنة بـ197 مليون دولار خلال الفترة نفسها عام 2022.

وبالتالي استحوذت ليبيا على الحصة الأكبر، بنسبة تجاوزت 42%، من إجمالي صادرات الرخام والجرانيت المصري، خلال تلك الفترة.

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وبفارق شاسع، جاءت السعودية في المركز الثاني كأكبر مستوردة للرخام والجرانيت من مصر، مستحوذة على 5.3% فقط من إجمالي الصادرات، بقيمة 13.1 مليون دولار بنسبة تراجع قدره نحو 53% عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت 27.8 مليون دولار، بحسب التقرير.

واحتلت لبنان المركز الثالث بقيمة 12.2 مليون دولار، ثم تركيا 11.8 مليون دولار، والجزائر 10 ملايين دولار.

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