للمرة الأولى.. عمليات تغيير الصمام الأورطي عبر القسطرة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية إجراء أربع عمليات تغيير للصمام الأورطي عن طريق القسطرة وليس عبر عمليات القلب المفتوح، وذلك للمرة الأولى في ليبيا.

واستضاف مستشفى الهضبة الخضراء العام فريقا طبيا زائرا من ألمانيا، الذي نفذ العمليات بالتعاون مع كادر طبي بالمستشفى، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وأشار البيان إلى أن الأمر يأتي ضمن خطة توطين العلاج التي يعمل عليها الجهاز.

عملية تغيير الصمام الأورطي عبر القسطرة بمستشفى الهضبة الخضراء العامة، 3 سبتمبر 2023، (جهاز دعم الخدمات العلاجية)