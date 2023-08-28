الصحة: إجراء 12 عملية زراعة قرنية بمستشفى صرمان العام

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الصحة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، إن طبيبا مصريا زائرا أجرى اثنتي عشرة عملية زراعة قرنية، بمستشفى صرمان العام، اليوم الإثنين.

وأوضحت أن الطبيب المصري الزائر أمير مصطفى استشاري جراحة الشبكية وعمليات القرنية، أجرى تلك العمليات بمساعدة فريق طبي متخصص من هيئة زراعة القرنية، بحسب بيان منشور اليوم على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار بيان الصحة إلى أن عمليات زراعة القرنية تجرى في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية، تنفيذا للبرنامج الوطني للعيون الذي أطلقه وزير الصحة في أغسطس العام 2021، بهدف توفير العلاج الملائم داخل الأراضي الليبية، وتبادل الخبرات بين الأطباء الزوار والأطباء الليبيين.

-الصحة: 306 كشوف وجراحات أورام في الشاطئ

-مركز مصراتة الطبي يشرع في إجراء عمليات زراعة القرنية

-لسد العجز.. أبوجناح يعلن موعد وصول دفعة أطباء جديدة من بنغلاديش

-بعد غلقه 6 سنوات.. افتتاح قسم العمليات في مستشفى برقن العام

إجراء 306 كشوف وجراحات أورام

أعلنت وزارة الصحة التابعة لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» أمس الأحد، إجراء كشوف طبية وتدخلات جراحية لمرضى بمنطقة الشاطئ، بلغ عددها 306.

وأشارت الوزارة، في بيانها إلى «إجراء هذه الكشوف والجراحات بواسطة أطباء القافلة الطبية المسيّرة من المعهد القومي لعلاج الأورام في مدينة مصراتة إلى مستشفى برقن العام».

طبيب مصري زائر يجري 12 زراعة قرانية في مستشفى صرمان العام، 28 أغسطس 2023 (وزارة الصحة بحكومة الدبيبية)

طبيب مصري زائر يجري 12 زراعة قرانية في مستشفى صرمان العام، 28 أغسطس 2023 (وزارة الصحة بحكومة الدبيبية)

طبيب مصري زائر يجري 12 زراعة قرانية في مستشفى صرمان العام، 28 أغسطس 2023 (وزارة الصحة بحكومة الدبيبية)