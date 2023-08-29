«المالية» تحيل رواتب أغسطس إلى المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المالية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الثلاثاء، إحالة أذون الصرف الخاصة برواتب أغسطس لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هذه الخطوة تأتي بهدف استكمال المصرف المركزي إجراءات الصرف المتبعة.

زيادة رواتب أكثر من 270 ألف موظف خلال يونيو

أعلنت وزارة المالية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» زيادة رواتب 270 ألف موظف خلال يونيو الماضي، وذلك بعد إجراء تعديلات إدارية تخصهم.

وقد زادت رواتب 180 ألفا و958 موظفا بعد تعديل الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى 19 ألفا و422 موظفا جرت معالجة أوضاعهم إداريا، و78 ألفا و918 موظفا حصلوا على العلاوة السنوية، حسب منشور على صفحة منصة «حكومتنا» الرسمية على موقع «فيسبوك».