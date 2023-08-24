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شاهد.. اعترافات «أبوعيسى» مخطط تفجيرات طرابلس العام 2018

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 أغسطس 2023, 10:43 مساء
شاهد.. اعترافات «أبوعيسى» مخطط تفجيرات طرابلس العام 2018
الداعشي طارق أنور عبد الله، الملقب بـ«أبوعيسى» المخطط لتفجيرات طرابلس العام 2018 يدلي باعترافات حول الهجمات، الخميس 24 أغسطس 2023. (جهاز الردع)
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نشر جهاز «الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» اعترافات القيادي في تنظيم الدولة «داعش» طارق أنور عبدالله، الملقب بـ«أبوعيسى» والمتهم بالضلوع في تخطيط وتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية التي استهدفت عددا من مؤسسات الدولة السيادية بالعاصمة طرابلس العام 2018 ، وهي مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومقر المؤسسة الوطنية للنفط، ومقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إضافة للتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشار الجهاز إلى أن العملية الأمنية التي نفَّذها بالتعاون مع كتيبة «رحبة الدروع» شرق طرابلس جاءت بعد جهود استمرت لخمس سنوات متواصلة.

مبايعة تنظيم «داعش» في بنغازي
وقال «أبوعيسى»، مواليد 1987، إنها بايع تنظيم «داعش» على يد محمود البرعصي، المكني بأبومصعب الفاروق (أمير إمارة بنغازي)، لافتا إلى أنه كان أحد المقاتلين بمحاور بنغازي، قبل أن يخرج من هناك في رتل بتاريخ 15 يناير 2017 إلى صحراء والمكوث بوادي العوينات، ثم إلى مدينة سبها.

واصل طارق أنور عبدالله سرد تفاصيل دقيقة لترتيب عملية الاستهداف مع آخرين، حيث كُلف أولا باستهداف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبدأ جمع المعلومات والتقصي عن الهدف قبل التنفيذ، وجرى إمداده بالمعدات والذخيرة المستخدمة في الهجوم.

وتحدث عن عملية استهداف مقر المؤسسة الوطنية للنفط بعد شهر من العملية الأولى، حيث واصل أيضا جمع المعلومات من خلال التنقل بين طرابلس وسبها، وتجهيز الذخيرة والستر الناسفة.

وبعد شهرين من استهداف مؤسسة النفط بدأ التنظيم التخطيط للهجوم على مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بطرابلس، حيث يواصل «أبوعيسى» الحديث عن كيفية تنفيذ العملية.

استهداف مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط
وفي 2 مايو 2018، أطلق مسلحان النار على موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفجرا نفسيهما، مما تسبب في قتل وجرح أكثر من 20 شخصا وحرق جزء كبير من البناية، وبعد ساعات من الهجوم، أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم.

وفي 10 سبتمبر من العام نفسه، شن ستة مسلحين هجوما إرهابيا على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، أسفر عن قتيلين وعشرة جرحى، وفقا لحصيلة لوزارة الصحة آنذاك.

وفي 25 ديسمبر 2018، نفذ مسلحون هجوما على مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس أسفر عن ثلاثة قتلى و21 جريحا.

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