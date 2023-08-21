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إنتاج النفط الليبي يسجل مليونًا و206 آلاف برميل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 09:40 مساء
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونًا و206 آلاف برميل
إحدى منشآت حقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا. (الإنترنت)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونًا و206 آلاف برميل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت مؤسسة النفط، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 51 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.

- إنتاج النفط الليبي تجاوز 36 مليون برميل الشهر الماضي

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المؤسسة أن إنتاج النفط الخام في شهر يوليو الماضي بلغ 36 مليونًا و186 ألف برميل، مشيرة إلى أن إنتاج المنتجات النفطية بلغ 527 ألفًا 175 طنًا.

وفي 13 أغسطس الجاري، قالت إن صافي إيراداتها من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية البتروكيماوية خلال الربع الثاني للعام 2023 تجاوز 5 مليارات دولار.

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