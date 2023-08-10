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نهاية رحلة «ليبي الأمازون».. عاش في الأدغال ومات في حادث سير

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 08:55 صباحا
نهاية رحلة «ليبي الأمازون».. عاش في الأدغال ومات في حادث سير
لقطة مثبتة من فيديو للمواطن الليبي حسين عمر حسين نصر الملقب بـ«ليبي الأمازون» العام 2019. (أرشيفية: الإنترنت)
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انتشر خبر وفاة المواطن الليبي حسين عمر حسين نصر الملقب بـ(ليبي الأمازون) أخيراً في المواقع الإخبارية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي إثر حادث سير، وتداولت المواقع أخبار عن رحلته منذ غادر ليبيا العام 1995 إلى ألمانيا للعمل «ميكانيكي» في مزرعة.

فقد ماله وأوراقه الرسمية
انتقل حسين عمر من ألمانيا إلى كولومبي في العام 2012، ثم منها إلى البرازيل، في العام 2015 وظل يتنقل بين المدن البرازيلية، وهو يحمل أوراقه الرسمية وماله الشخصي الذي يساعده على التنقل إلى أن تعرّض، بحسب الأخبار المتواترة، للمعاملة السيئة من قِبل شرطي برازيلي، فقد بعدها ماله وأوراقه الرسمية نتيجة تعرضه للسرقة.

بعد أن ضاقت به السبل وفقد الأمل في العودة إلى بلاده، لجأ إلى غابة نائية في ولاية ميناوس، يأكل من ثمار الغابات ولحوم الحيوانات، ويشرب من مياه الأنهار والجداول، ولكن مع انتشار حرائق الغابات في العام 2019، عثرت عليه الشرطة البرازيلية، واعتقدوا في البداية أنه هارب من العدالة.

قالت عنه الصحف البرازيليه وقتئذ، إنه «فاقد للذاكرة ولكنه بصحة جيدة».
بثت إحدى القنوات التلفزيونية البرازيلية شريطاً وثائقياً للمواطن الليبي في العام 2019، ظهر فيه وهو يعيش حياة بدائية على أطراف الغابة، بعض أن فقد مستنداته، قال فيه إنه «يتوق للعودة إلى موطنه».

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العودة إلى الوطن سالمًا
ونشر شقيق الليبي في العام 2019 أيضاً، مقطع فيديو من مقر إقامته في ألمانيا روى فيه قصة حسين، مشيراً إلى أن الأسرة كانت تظن أنه فارق الحياة بعد أن انقطعت أخباره لأكثر من سبع سنوات. 
وبمجرد أن التقى المغامر الليبي برجال الشرطة، الذين اصطحبوه إلى العاصمة برازيليا، وجرى الاتصال بالسفارة الليبية ومن ثمّ غادر سالماً إلى طرابلس لملاقاة أهله بعد طول غياب.
أعلن أحد المقربين لعائلة حسين، الخميس الماضي، فضلاً عن وسائل إعلام محلية أخرى، خبر وفاة «ليبي الأمازون» إثر حادث سير وقع في منطقة الجنوب بليبيا، لتنتهي عندئذ حياة المغامر الليبي.

 

لقطة مثبتة من فيديو للمواطن الليبي حسين عمر حسين نصر الملقب بـ«ليبي الأمازون» العام 2019. (أرشيفية: الإنترنت)
لقطة مثبتة من فيديو للمواطن الليبي حسين عمر حسين نصر الملقب بـ«ليبي الأمازون» العام 2019. (أرشيفية: الإنترنت)
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