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إردوغان: أثبتنا «علو كعبنا» في إحلال السلام بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 09:01 مساء
إردوغان: أثبتنا «علو كعبنا» في إحلال السلام بليبيا
إردوغان متحدثا أمام المؤتمر الـ14 للدبلوماسيين الأتراك. الثلاثاء 8 أغسطس 2023. (الأناضول)
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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن تركيا أثبتت «علو كعبها في إحلال السلام في ليبيا»، بعدما اصطفت ودعمت «الحكومة الشرعية» في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج.

وقال إردوغان في كلمته أمام المؤتمر الـ14 للسفراء الأتراك، مساء اليوم الثلاثاء، عن دور تركيا في ليبيا «كنا إلى جانب الحكومة الشرعية وأثبتنا علو كعبنا في إحلال السلام في ليبيا».

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ووقعت تركيا مع حكومة الوفاق الوطني السابقة مذكرتي تفاهم بشأن الصلاحيات البحرية والتعاون الأمني والعسكري في 27 نوفمبر 2019، ما سمح لها بتعزيز مياهها الإقليمية وتقديم الدعم العسكري للحكومة في طرابلس التي كانت تواجه آنذاك حملة عسكرية من طرف القيادة العامة.

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