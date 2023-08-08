بث مباشر.. انطلاق جلسة «النواب» لاستكمال مناقشة قانون انتخاب رئيس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق انطلاق جلسة المجلس اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عقيلة صالح.

وتستكمل الجلسة مناقشة قانون انتخاب رئيس الدولة بعد تعليقها أمس الإثنين، حسب ما جاء على صفحة بليحق في موقع «فيسبوك».

أعمال جلسة أمس

وشهدت جلسة أمس تلاوة مواد القانون البالغة 89 مادة وفُتح المجال لأعضاء مجلس النواب لدراسة مواد القانون.

كما سبق مناقشة مجلس النواب قرار المدعي العسكري ضم ميناء الخمس إلى القاعدة البحرية العسكرية بالمدينة، والذي اعتبره «باطلا وغير قانوني، ولا يجوز الاستمرار فيه».