اجتماع موسع لمتابعة العطاء العام للأدوية.. والإمداد الطبي يوضح حقيقة نقص أكياس الدم

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس جهاز الإمداد الطبي إن الإعلان عن النقص في أكياس الدم وطلبها من منظمات دولية سببه سوء التنسيق، مشيرًا إلى وجود كميات كافية من هذا البند، جرى توزيعها على جميع مصارف الدم، لافتا إلى انتظار شحنة جديدة خلال الأسبوع الجاري تحوي 35 ألف كيس.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد اليوم بديوان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، لمتابعة تنفيذ العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية، حيث قدم رئيس لجنة العطاءات الفرعية عرضًا تفصيليًا لآخر الإجراءات المتخذة بشأن المحصلة الثانية من العطاء العام في عدد من الأدوية والمستلزمات، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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وأصدر الدبيبة، خلال اللقاء، تعليماته بضرورة تنفيذ العطاء العام في وقت قريب، منوهًا بأن أي جهة تأخر ذلك ستساهم في انتشار الفساد في هذا القطاع، مشددًا على ضرورة أن تكون آلية التعاون مع المنظمات الدولية في مجال الاستفادة من خبراتها وإمكانياتها الفنية.

عُقد الاجتماع بحضور كل من رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، ووزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الصحة، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة وديوان المحاسبة.

اجتماع موسع عقد اليوم بديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الموقتة، الأحد 30 يوليو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

اجتماع موسع عقد اليوم بديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الموقتة، الأحد 30 يوليو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)