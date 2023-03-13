«الإمداد الطبي» يتخذ إجراء لمواجهة عجز أكياس الدم في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإمداد الطبي، اليوم الإثنين، توزيع شحنة من أكياس الدم بشكل عاجل على كل مصارف الدم في ليبيا بعد تسلُّمها.

وأشار الجهاز، في تدوينة مقتضبة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن مصارف الدم سجلت عجزا في أكياس الدم خلال اليومين الماضيين.

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مركز الدم المركزي طرابلس

وفي تصريحات سابقة، أشارت مديرة مكتب الإعلام في مركز الدم المركزي طرابلس، نور الكميشي، إلى أن «المركز متوقف عن العمل بسبب عدم وجود مواد مشغلة ولا أكياس دم منذ شهرين»، ولفتت إلى عدم وجود «مخزون دم وهذا سيؤثر على المرضى، خاصة أمراض الأورام الذين يحتاجون إلى الدم بشكل مستمر».

جهاز الإمداد الطبي لحظة تسلم شحنة أكياس الدم، 13 مارس 2023. (الصفحة الرسمية للجهاز)

جهاز الإمداد الطبي لحظة تسلم شحنة أكياس الدم، 13 مارس 2023. (الصفحة الرسمية للجهاز)

عناصر من جهاز الإمداد الطبي لحظة تسلم شحنة أكياس الدم، 13 مارس 2023. (الصفحة الرسمية للجهاز)