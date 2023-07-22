شاهد في «هذا المساء».. هانيبال: ضحية حسابات سياسية وبؤس العدالة

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء» المذاعة، مساء السبت، على قناة «الوسط» (wtv) الضوء على تطورات قضية نجل العقيد معمر القذافي، هانيبال، المحتجز في لبنان منذ سنوات.

والثلاثاء الماضي، أعلنت اللجنة المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي لمتابعة قضية هانيبال «وضع خارطة لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية وفق القانون المعمول به في البلدين والقانون الدولي الإنساني لإنهاء هذه القضية الإنسانية».

وأكدت اللجنة التي تترأسها وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» أنها خاطبت السلطات اللبنانية ووزير العدل في بيروت «بشأن التنسيق والتعاون لإطلاق هانيبال معمر القذافي»، وأن «حكومة الوحدة الوطنية تتابع كل قضايا الليبيين السجناء في الخارج».

هانيبال بين «الحياة والموت»

وقالت موكلة هانيبال المحامية ريم الدبري، في تصريح صحفي، الأسبوع الماضي، إن اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي بشأن قضية هانيبال، «لم تتخذ أي خطوة بالخصوص»، لافتة إلى أنها باتت «قضية إنسانية لشخص مضرب عن الطعام ولا تحتمل الانتظار، فكل دقيقة تمر هي تهديد لحياته»، وحثت السلطات الليبية ذات العلاقة على سرعة التدخل لإنقاذه.

وأكدت البدري أن الحالة الصحية لهانيبال القذافي «أصبحت حرجة جدًا وهو بين الحياة والموت»، مشيرة إلى أن «أسرته لم تعد تستطيع نشر صورته في ظل الحالة التي وصل إليها مع استمراره في الإضراب عن الطعام» احتجاجًا على استمرار حبسه.

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