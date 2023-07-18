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بالشراكة مع «يونيسف».. افتتاح المرحلة الثانية من «التعليم الاستدراكي»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 12:28 مساء
بالشراكة مع «يونيسف».. افتتاح المرحلة الثانية من «التعليم الاستدراكي»
المقريف خلال افتتاح المرحلة الثانية من «التعليم الاستدراكي»، 18 يوليو 2023. (يونيسف)
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افتتحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من برنامج «التعليم الاستدراكي» لصيف 2023.

حضر فعاليات الافتتاح وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ووكلاء وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى 110 من مراقبي التعليم في البلديات من غرب وشرق وجنوب ليبيا، وفق بيان مقتضب صادر عن «يونيسف».

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وأشارت المنظمة الأممية إلى مناقشة أهداف البرنامج وآلية تنفيذه، موضحة أنه يستهدف تعويض الفاقد التعليمي، والتركيز على المهارات الأساسية للرياضيات والقراءة والكتابة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 14 سنة.

وأكدت «يونيسف» أن البرنامج يستهدف جميع البلديات في ليبيا، ويستمر خمسة أسابيع، مقدمة الشكر إلى صندوق «التعليم لا ينتظر»، لدعمه البرنامج.

المقريف خلال افتتاح المرحلة الثانية من «التعليم الاستدراكي»، 18 يوليو 2023. (يونيسف)
المقريف خلال افتتاح المرحلة الثانية من «التعليم الاستدراكي»، 18 يوليو 2023. (يونيسف)
من فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من «التعليم الاستدراكي»، 18 يوليو 2023. (يونيسف)
من فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من «التعليم الاستدراكي»، 18 يوليو 2023. (يونيسف)
من فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من «التعليم الاستدراكي»، 18 يوليو 2023. (يونيسف)
من فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من «التعليم الاستدراكي»، 18 يوليو 2023. (يونيسف)
من فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من «التعليم الاستدراكي»، 18 يوليو 2023. (يونيسف)
من فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من «التعليم الاستدراكي»، 18 يوليو 2023. (يونيسف)
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