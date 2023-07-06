«التعليم العالي» تسلم تجهيزات للقاعات النموذجية في جامعتي الزيتونة وسرت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تسليم تجهيزات لجامعتي الزيتونة وسرت.

تخص التجهيزات القاعات النموذجية في جامعتين، وتشمل كراسي وسبورات ذكية وغيرها من المستلزمات، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

تسليم معامل لجامعة طرابلس

أول من أمس، باشرت اللجنة المكلفة بتسلم معدات المعامل التعليمية في جامعة طرابلس فتح حاويات المعدات المُوردة من الوزارة، بحضور رئيس الجامعة المكلف خالد غومة.

وأشارت الوزارة إلى أن المعدات ستوزع تباعا على كليات جامعة طرابلس، كل حسب احتياجها. كما ستعد الجامعة تقريرا مُفصلا حول عملية تقسيم المعامل التعليمية.

تجهيزات مخصصة للقاعات النموذجية في جامعتي الزيتونة وسرت، 5 يوليو 2023، (التعليم العالي)