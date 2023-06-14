الانتهاء من إعادة تأهيل محطة كهرباء جارف في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل محطة تحويل جارف (11/66 ك. ف) في مدينة سرت، بعد تجهيزها بمعدات حديثة الصنع.

يأتي ذلك ضمن خطة تجديد المحطات القديمة والمتهالكة، لتلبية احتياجات المناطق من الطاقة الكهربائية التي تشهد زيادةً نتيجة التوسع السكاني والصناعي، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأكدت الشركة أن المحطة ستعود للعمل بعد نجاح الاختبارات التشغيلية، وتنفيذ شبكة الكوابل المطلوبة، لربط المحطة بالشبكة العامة، وذلك تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات التوزيع فرع سرت.