أسامة حماد يشكل لجنة طوارئ لمتابعة حرائق الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

شكّل رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد لجنة طوارئ، تتولى اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والطارئة لمتابعة مجريات أحداث اشتعال النيران في نطاق منطقة الجبل الأخضر، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

يرأس اللجنة نائب رئيس الحكومة علي القطراني، وتضم في عضويتها وزراء: الصحة، والحكم المحلي، والداخلية، والزراعة، والأشغال العامة، والبيئة.

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وتشهد عدة مناطق في الجبل الأخضر، منذ مطلع الشهر الجاري، حرائق نتيجة حالة الطقس وارتفاع درجة الحرارة وحركة الرياح الجافة، التي تساهم في اشتعال النيران في أشجار الغابات الطبيعية والأعشاب والنباتات الطبيعية.

وسبق أن نقلت وكالة الأنباء الليبية عن رئيس قسم هيئة السلامة الوطنية درنة فتحي الكريمي أن الحرائق التي اندلعت في منطقة الأثرون بمنطقة الجبل الأخضر، أسفرت عن تضرر أكثر من مئة هكتار من الغابات والمساحات الخضراء الشاسعة، بالإضافة إلى نفوق العديد من الحيوانات وحرق 50 خلية نحل، بالإضافة إلى أشجار نادرة وأعشاب وحشائش مفيدة.