  • Alwasat News
Atwasat

أسامة حماد يشكل لجنة طوارئ لمتابعة حرائق الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 مايو 2023, 08:51 مساء
أسامة حماد يشكل لجنة طوارئ لمتابعة حرائق الجبل الأخضر
أسامة حماد يرأس الاجتماع العادي الثالث للحكومة بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، الأربعاء 31 مايو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
alwasat radio

شكّل رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد لجنة طوارئ، تتولى اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والطارئة لمتابعة مجريات أحداث اشتعال النيران في نطاق منطقة الجبل الأخضر، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

يرأس اللجنة نائب رئيس الحكومة علي القطراني، وتضم في عضويتها وزراء: الصحة، والحكم المحلي، والداخلية، والزراعة، والأشغال العامة، والبيئة.

- إدارة الدفاع المدنى تحذر المزارعين والفلاحين بالمنطقة الشرقية

وتشهد عدة مناطق في الجبل الأخضر، منذ مطلع الشهر الجاري، حرائق نتيجة حالة الطقس وارتفاع درجة الحرارة وحركة الرياح الجافة، التي تساهم في اشتعال النيران في أشجار الغابات الطبيعية والأعشاب والنباتات الطبيعية.

وسبق أن نقلت وكالة الأنباء الليبية عن رئيس قسم هيئة السلامة الوطنية درنة فتحي الكريمي أن الحرائق التي اندلعت في منطقة الأثرون بمنطقة الجبل الأخضر، أسفرت عن تضرر أكثر من مئة هكتار من الغابات والمساحات الخضراء الشاسعة، بالإضافة إلى نفوق العديد من الحيوانات وحرق 50 خلية نحل، بالإضافة إلى أشجار نادرة وأعشاب وحشائش مفيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الأميركية الكويتية نور الفلاح

في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الأميركية الكويتية نور ...
الأهلي طرابلس في مواجهة الهلال السعودي

الأهلي طرابلس في مواجهة الهلال السعودي
الحكومات الليبية (1949- 1969) (4)

الحكومات الليبية (1949- 1969) (4)
تضارب المعلومات حول مقتل نجل عبدالله السنوسي

تضارب المعلومات حول مقتل نجل عبدالله السنوسي
باتيلي يزور الزنتان ويبحث مع الجويلي الحاجة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف

باتيلي يزور الزنتان ويبحث مع الجويلي الحاجة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف
شاهد.. «نسخة إلى الرأي العام» يناقش مصير إيرادات النفط وتأثير المساومات السياسية

شاهد.. «نسخة إلى الرأي العام» يناقش مصير إيرادات النفط وتأثير المساومات السياسية
مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي

مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي
الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا

الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس

بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس
القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية

القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية
«جوليان إسكوديه» يكشف أسرار تألق إشبيلية في «يوروبا ليغ»

«جوليان إسكوديه» يكشف أسرار تألق إشبيلية في «يوروبا ليغ»
شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة

شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة
حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»

حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»
كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»

كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»
أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات سياسية».. وأطالب النائب العام بالتحقيق

أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات ...
الإعدام والمؤبد لـ37 متهما في محاكمة الدواعش بمصراتة (صور)

الإعدام والمؤبد لـ37 متهما في محاكمة الدواعش بمصراتة (صور)
الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)

الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إصابة 56 شخصاً بتسمم غذائي في مصراتة
إصابة 56 شخصاً بتسمم غذائي في مصراتة
انتشال صاروخ من مخلفات الحرب عُثر عليه أثناء إزالة مبنى وسط بني وليد
انتشال صاروخ من مخلفات الحرب عُثر عليه أثناء إزالة مبنى وسط بني ...
رئيس أركان الدفاع الإيطالي: «فاغنر» تتمركز قرب حقول النفط وتمارس تأثيرا كبيرا في ليبيا
رئيس أركان الدفاع الإيطالي: «فاغنر» تتمركز قرب حقول النفط وتمارس ...
الدبيبة يناقش مع عمداء بلديات العزيزية الكبرى الخطة الأمنية محاربة أوكار الجريمة والتهريب
الدبيبة يناقش مع عمداء بلديات العزيزية الكبرى الخطة الأمنية ...
إطلاق مشروع مطابقة البيانات الورقية في منظومة الرقم الوطني والجنسية
إطلاق مشروع مطابقة البيانات الورقية في منظومة الرقم الوطني ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
نشرية لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
نشرية لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري
بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري...
المزيد
سفير تركيا يطلع المشري على نتائج اجتماعه مع أعيان بالزاوية وأهمية تهدئة الأوضاع
سفير تركيا يطلع المشري على نتائج اجتماعه مع أعيان بالزاوية ......
أسامة حماد يشكل لجنة طوارئ لمتابعة حرائق الجبل الأخضر
أسامة حماد يشكل لجنة طوارئ لمتابعة حرائق الجبل الأخضر...
إغلاق عددٍ من محال القصابين والسلخانات في بني وليد
إغلاق عددٍ من محال القصابين والسلخانات في بني وليد...
إطلاق مشروع مطابقة البيانات الورقية في منظومة الرقم الوطني والجنسية
إطلاق مشروع مطابقة البيانات الورقية في منظومة الرقم الوطني ......
الدبيبة يناقش مع عمداء بلديات العزيزية الكبرى الخطة الأمنية محاربة أوكار الجريمة والتهريب
الدبيبة يناقش مع عمداء بلديات العزيزية الكبرى الخطة الأمنية ......
المزيد