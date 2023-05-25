  • Alwasat News
Atwasat

فرنسا وإيطاليا تطويان أزمة «التصريحات المسيئة» وتؤكدان دعمهما الكامل لجهود باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 مايو 2023, 11:47 مساء
فرنسا وإيطاليا تطويان أزمة «التصريحات المسيئة» وتؤكدان دعمهما الكامل لجهود باتيلي
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ونظيرها الإيطالي أنتونيو تاياني في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 23 فبراير 2023 (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونّا ونظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني مجددا «دعمهما الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي».

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية في ختام زيارة كاثرين كولونا إلى روما، اليوم الخميس، بدعوة من نظيرها الإيطالي. وأكد الاجتماع «على الأهمية الكاملة للتعاون الفرنسي الإيطالي من أجل مواجهة التحديات التي تواجه البلدين»، بحسب البيان.

وأكد الوزيران مجددًا دعمهما المشترك لأوكرانيا في مواجهة ما سموه «العدوان الروسي» الذي كانت ضحية له، مؤكدين في هذا الصدد رغبتهما في تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.

وفي مواجهة تحدي الهجرة الذي تواجهه إيطاليا كبلد الدخول الأول، اتفق الوزيران على تعزيز تعاونهما الثنائي وعلى المستوى الأوروبي، لا سيما في إطار المفاوضات المتعلقة بميثاق اللجوء والهجرة وفي علاقتهما مع تونس. واتفق الطرفان على الاجتماع قريبًا جدًا في باريس.

- روما: تصريحات وزير الداخلية الفرنسي عن ميلوني غير مقبولة
- فرنسا: ميلوني عاجزة عن حل مشاكل الهجرة في إيطاليا

أزمة «التصريحات المسيئة»
وبزيارة كولونا إلى روما يكون البلدان قد طويا حادثة تسبب فيها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في أزمةٍ بين بلاده وإيطاليا قبل نحو أسبوعين بعد إطلاقه تصريحات وصف فيها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بـ«العاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة» في بلادها التي تشهد أزمة بالغة الخطورة بهذا الشأن.

وشبّه الوزير الفرنسي ميلوني بزعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان، معتبرًا أن كلتيهما تدعوان لانتخابهما على أساس تحقيق إنجازات، لكن ما يجري العكس، قائلاً: «ما نراه في إيطاليا أنّ الهجرة لا تتوقف بل تزداد».

اللافت أن هجوم درامانان تزامن مع زيارة قائد قوات الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر لروما، أجرى خلالها محادثات مع مسؤولين إيطاليين، حول الأزمة السودانية، والعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة الرامية لإجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام الجاري، والهجرة غير الشرعية المتدفقة عبر ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية.

وسارع وزير الخارجية أنطونيو تاياني للرد على الانتقادات بعد الزيارة النادرة لحفتر وربطها بفرنسا، واعتبر على هامش مؤتمر فورتسا إيطاليا في ميلانو يوم الثامن مايو أن قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر الشخصية الأقوى في برقة، موضحًا أنه كان من الصواب الحديث معه عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لكن الخيار لم يتخذ ضد فرنسا أو لصالحها.

وتابع الوزير الإيطالي أن مسألة الهجرة ينبغي معالجتها باستثمارات كبيرة وليس عبر إيطاليا فقط، لأن المهاجرين الذين يأتون إلى إيطاليا يريدون الذهاب إلى فرنسا أو ألمانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»

الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»
كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى

كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى
خبير عملات مشفرة يشير لمغادرة آلاف المطورين أميركا لموقفها من القطاع

خبير عملات مشفرة يشير لمغادرة آلاف المطورين أميركا لموقفها من القطاع
ضحايا الزلزال في تركيا يدعمون إردوغان قبل الجولة الثانية من الانتخابات

ضحايا الزلزال في تركيا يدعمون إردوغان قبل الجولة الثانية من الانتخابات
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا» (جولة 7 إياب)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا» (جولة 7 إياب)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والسويحلي في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والسويحلي في «دورينا»
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم في «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم في «دورينا»
(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية

(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية
الأخضر يفسخ تعاقده مع المدرب بسيوني بالتراضي

الأخضر يفسخ تعاقده مع المدرب بسيوني بالتراضي
جائزة موناكو لـ«الفورمولا 1»: ألونسو يسعى لكسر هيمنة فريق ريد بول

جائزة موناكو لـ«الفورمولا 1»: ألونسو يسعى لكسر هيمنة فريق ريد بول
الاستثمارات في الطاقة الشمسية ستتجاوز تمويل استخراج النفط في 2023

الاستثمارات في الطاقة الشمسية ستتجاوز تمويل استخراج النفط في 2023
قناة الوسط «WTV» تعلن إذاعة مواجهتي اليوم في «دورينا»

قناة الوسط «WTV» تعلن إذاعة مواجهتي اليوم في «دورينا»
بعد عقود من الفرار.. القبض على أحد أبرز المطلوبين في جريمة الإبادة الجماعية برواندا

بعد عقود من الفرار.. القبض على أحد أبرز المطلوبين في جريمة الإبادة الجماعية ...
المدينة يهرب من الهبوط والأولمبي يعمق جراح المحلة

المدينة يهرب من الهبوط والأولمبي يعمق جراح المحلة
أطفال حديثو الولادة يُتركون لمصيرهم في شوارع وجوامع وحقول سورية

أطفال حديثو الولادة يُتركون لمصيرهم في شوارع وجوامع وحقول سورية
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا

نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا
أسطورة برشلونة الإسباني إنييستا يغادر اليابان بـ«الدموع» بحثا عن مغامرة جديدة

أسطورة برشلونة الإسباني إنييستا يغادر اليابان بـ«الدموع» بحثا عن مغامرة جديدة
الأهلي بنغازي يتصدر ذهاب ثماني السلة بالعلامة الكاملة

الأهلي بنغازي يتصدر ذهاب ثماني السلة بالعلامة الكاملة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بتوصية من البرلمان الإيطالي.. «الاستقرار في ليبيا» يجبر روما على التركيز على خط «إيست ميد»
بتوصية من البرلمان الإيطالي.. «الاستقرار في ليبيا» يجبر روما على ...
«البريقة» تقيم مصنعًا لتعبئة غاز الطهي بسرت
«البريقة» تقيم مصنعًا لتعبئة غاز الطهي بسرت
دبلوماسي جزائري: نعمل مع إيطاليا على تعزيز الاستقرار في ليبيا
دبلوماسي جزائري: نعمل مع إيطاليا على تعزيز الاستقرار في ليبيا
حكومة الوحدة الوطنية: تعرض مبنى الملحقية العسكرية الليبية بالخرطوم لاعتداء مسلح
حكومة الوحدة الوطنية: تعرض مبنى الملحقية العسكرية الليبية ...
فرنسا وإيطاليا تطويان أزمة «التصريحات المسيئة» وتؤكدان دعمهما الكامل لجهود باتيلي
فرنسا وإيطاليا تطويان أزمة «التصريحات المسيئة» وتؤكدان دعمهما ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي
استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز ......
«اللواء 444 قتال» يضبط مهربين بارزين بينهم الجزائري «الدّون رونالدو»
«اللواء 444 قتال» يضبط مهربين بارزين بينهم الجزائري «الدّون ......
طفلان بطرابلس يسرقان 260 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»
طفلان بطرابلس يسرقان 260 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات ......
فرنسا وإيطاليا تطويان أزمة «التصريحات المسيئة» وتؤكدان دعمهما الكامل لجهود باتيلي
فرنسا وإيطاليا تطويان أزمة «التصريحات المسيئة» وتؤكدان ......
حكومة الوحدة الوطنية: تعرض مبنى الملحقية العسكرية الليبية بالخرطوم لاعتداء مسلح
حكومة الوحدة الوطنية: تعرض مبنى الملحقية العسكرية الليبية ......
المزيد