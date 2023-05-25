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حكومة الوحدة الوطنية: تعرض مبنى الملحقية العسكرية الليبية بالخرطوم لاعتداء مسلح

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 مايو 2023, 11:12 مساء
حكومة الوحدة الوطنية: تعرض مبنى الملحقية العسكرية الليبية بالخرطوم لاعتداء مسلح
مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء الخميس، تعرض مبنى الملحقية العسكرية الليبية بالخرطوم لاعتداء مسلح.

ودانت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، هذا الاعتداء، الذي «خلف أضرارًا مادية بالمبني»، لافتة إلى أنه سبق إجلاء أعضاء البعثة الدبولماسية الليبية من مقارها بالعاصمة السودانية وعودتهم إلى ليبيا.

وزارة الخارجية تدعو لملاحقة من يثبت تورطهم في الحادث
ودعت الخارجية «كافة الجهات السودانية ذات العلاقة لملاحقة من يثبت تورطهم في هذا الفعل الإجرامي الذي يسيء لعلاقات التعاون بين الأشقاء، وينتهك اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وكافة القوانين والأعراف المنظمة للعمل الدبلوماسي بين الدول، والتي تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية».

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الخارجية تدين الاعتداءات المتكررة على مقار بعثات دبلوماسية في الخرطوم
وفي الوقت ذاته، جددت وزارة الخارحية إدانتها لـ«الاعتداءات المتكررة على مقار بعض البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول في العاصمة السودانية الخرطوم»، معبرة عن مشاركتها «هذه الدول رفضها استمرار هذه الأعمال التي تزيد من تعقيد الأوضاع في السودان».

كما جددت الوزارة «تضامنها ودعمها الكامل للأشفاء في السودان وتواصل تشجيع كافة أطراف الازمة السودانية على تغليب لعة الحوار وحل المشاكل العالقة بالطرق السلمية بما يضمن استقرار ورفاهية السودان».

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