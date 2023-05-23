بيانات المركزي: 4.5 مليون طن متري الفجوة بين إنتاج البنزين واستهلاكه في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أظهر تحليل بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن الفجوة بين إنتاج البنزين واستهلاكه تصل إلى نحو 4.5 مليون طن متري، إذ بلغ حجم الإنتاج منه نحو 364.2 ألف طن متري، في حين وصل إجمالي الاستهلاك المحلي إلى 4 ملايين و 946 ألف طن.



ويقدر تهريب الوقود بنحو ثلث فاتورة المحروقات، حسب مدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، وهي الفاتورة التي تدعمها الدولة الليبية بما يناهز 3.9 مليار دولار أي 17.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.

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كذلك كانت الفجوة في الغاز الطبيعي (الاسطوانات ) 276.3 ألف طن متري العام الماضي، إذ بلغ الإنتاج 35.6 ألف طن متري، بينما وصل الاستهلاك منه إلى 322.2 ألف طن متري، حسب النشرة الربع سنوية الصادرة عن المصرف المركزي.

فائض في إنتاج وقود الطائرات والكيروسين وزيت الوقود الثقيل

في حين زاد إنتاج ليبيا عن استهلاكها في كل من وقود الطائرات والكيروسين وزيت الوقود الثقيل، لكنها حققت عجزًا في وقود الديزل.

فقد بلغ إنتاج وقود الطائرات والكيروسين 534.5 ألف طن متري العام الماضي، والنافتا 945.7 ألف طن، ووقود الديزل بحوالي 1.58 مليون طن، وزيت الوقود الثقيل 1.7 مليون طن متري.

وعلى صعيد الاستهلاك سجل وقود الطائرات والكيروسين 192 ألف طن متري، وزيت الوقود الثقيل 1.15 مليون طن متري، ووقود الديزل 4.75 مليون طن متري.