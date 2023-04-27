جمعة عتيقة لـ«قناة الوسط»: لا ضمانات حيال المصالحة في برقة

القاهرة - بوابة الوسط

قال المحامي والناشط الحقوقي جمعة عتيقة إن حالة التشظي والتشتت التي تسيطر على البلاد تجعل الضمانات والتطمينات حيال المصالحة في برقة «شبه معدومة»، مستشهدًا بتجربته الشخصية عندما عاد من العراق إلى ليبيا عام 1988 حينما كان معارضًا لنظام القذافي.

وأوضح عتيقة، في لقاء مع برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV) أمس الأربعاء، أن عودته آنذاك كانت بدون ضمانات سوى أنه وثق في الوعود التي قُدمت إليه، لكنه سُجن بعد عامٍ واحدٍ، وظل محبوسًا لمدة ثماني سنوات «بدون أي ضمانات أو حقوق»، لافتًا إلى أنه قُدّم للمحكمة «بتهمة ملفقة»، وهي التهمة التي أبطلتها المحكمة وبرّأته، وانتقل للعيش في الكويت لمدة سبع سنوات بعد البراءة.

ودلّل بتجربته السابقة على أن الحديث عن مصالحات جارية في المنطقة الشرقية، من خلال عودة بعض المعارضين، لا تستند إلى «ضمانات أو ضمان الأمن وعدم النكوص في الوعود»، وبالتالي «بدون الضمانات الحقيقية لا يوجد اطمئنان للعودة».

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وأُثير خلال الأيام الماضية قضية المصالحة في المنطقة الشرقية، والتي تتمثل بعض مظاهرها في بدء تسليم عقارات وبيوت بعض النازحين، وعودة بعض المعارضين إلى بنغازي، والحديث عن عودة آخرين خلال الأيام المقبلة.

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