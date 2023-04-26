شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش قناة «الوسط» (WTV) في «تغطية خاصة»، مساء اليوم الأربعاء، قضية المصالحة في المنطقة الشرقية، تتمثل بعض مظاهرها في بدء تسليم عقارات وبيوت بعض النازحين، وعودة بعض المعارضين لبنغازي، والحديث عن عودة آخرين خلال الأيام المقبلة، فضلًا عن توحيد جهاز الأمن الداخلي شرقا وغربا.

وتحاول التغطية، التي تذاع في التاسعة مساء، استشراف تأثير هذه الإجراءات على الوحدة السياسية للبلاد، مع تنامي الإشكاليات بخصوص السلطة التشريعية والإنفاق الحكومي وتفعيل المؤسسات السيادية الاقتصادية في الشرق.

ويطرح البرنامج جملة من التساؤلات لقراءة المشهد، ومعرفة ما إذا كانت هذا الإجراءات تمثل انفراجة حقيقية، وما ضماناتها على المديين المتوسط والطويل، والتأثير الاجتماعي والسياسي لهذه المصالحات، وعلاقتها بالانتخابات.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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