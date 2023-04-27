انتشال جثث 3 مهاجرين قبالة ساحل القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، انتشال جثث ثلاثة مهاجرين غير معروفة جنسياتهم قبالة ساحل القره بوللي.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تلقت معلومات تفيد بغرق قارب يقل مهاجرين غير شرعيين قُبالة الساحل الليبي بمنطقة القره بوللي.

- انتشال جثث 11 مهاجرًا وإنقاد 61 آخرين قبالة سواحل القره بوللي

وأضافت أنه جرى تكليف فريق وحدة الغوص والإنقاد البحري بالتعاون مع جهاز خفر السواحل، وجرى انتشال ثلاث جثث لمهاجرين دون معرفة جنسياتهم بعدما انقلب بهم القارب في عرض البحر، لافتة إلى أنه سيجري تسليم الجثت للجهات ذات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأمس الأربعاء، انتشل خفر السواحل الليبي جثث 11 مهاجرًا غير شرعي، وجرى إنقاد 61 آخرين قبالة سواحل القره بوللي، بحسب ما أوردت وكالة فرانس برس.

جانب من انتشال جثث المهاجرين، الخميس 27 أبريل 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من انتشال جثث المهاجرين، الخميس 27 أبريل 2023 (وزارة الداخلية)