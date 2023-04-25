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انتشال جثث 11 مهاجرًا وإنقاد 61 آخرين قبالة سواحل القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أبريل 2023, 10:51 مساء
انتشال جثث 11 مهاجرًا وإنقاد 61 آخرين قبالة سواحل القره بوللي
مهاجرون من جنسيات مختلفة لدى وصولهم الى مرفأ في منطقة القره بوللي بعد انقاذهم قبالة الساحل الليبي في 24 أبريل 2023 (أ ف ب)
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انتشل خفر السواحل الليبيون، الثلاثاء، جثث 11 مهاجرًا بينهم طفلة بعد غرق قاربهم المتجه إلى أوروبا قبالة سواحل القره بوللي، بحسب مصور لـ«فرانس برس» في المكان.

صباح الثلاثاء، جرى إبلاغ السلطات المحلية بوجود جثث عشرة رجال وفتاة تطفو على المياه على بعد أمتار قليلة من شاطئ مدينة القره بوللي على مسافة 50 كيلومترًا شرق طرابلس، بحسب الوكالة.

ونجح أربعة أشخاص في العودة إلى شاطئ القره بوللي الذي يسهل الوصول إليه بسبب هدوء مياهه، وقد شاهدهم مصور «فرانس برس» مستلقين على الرمال مرهقين يحاولون استعادة قوتهم بتناول القليل من الخبز والحليب الذي قدمه لهم عناصر الإنقاذ.

وكان القارب يقلّ نحو 80 مهاجرًا وغرق قرب الساحل، بحسب أحد الناجين. وبحسب جوازات السفر التي أظهرها الناجون، كان على متن القارب مصريون وباكستانيون وبنغال.

- انتشال جثث 34 مهاجرًا خلال خمسة أيام قبالة سواحل صبراتة

إنقاذ 61 مهاجرا آخرين
ومساء الثلاثاء، قام خفر السواحل بمهمة ثانية لإنقاذ مهاجرين على متن قارب آخر منكوب قبالة المدينة نفسها. وصرح مسؤول في خفر السواحل في القره بوللي لوكالة «فرانس برس»: «أنقذنا 61 مهاجرًا كانوا على متن قارب آخر وجميعهم سالمون، وهم من سورية وباكستان وبنغلادش ودول أفريقية».

على صعيد متصل، انتشل الهلال الأحمر الليبي بين الأربعاء والإثنين من على شواطئ صبراتة (70 كلم غرب طرابلس) جثث 34 مهاجرًا قضوا بعد غرق قارب مطاط على متنه مئة راكب، بحسب منظمة «ألارم فون» غير الحكومية.

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