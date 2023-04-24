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حفتر يطالب بتوفير فرص العمل للشباب وتوزيع عادل لثروة النفط

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 11:08 مساء
حفتر يطالب بتوفير فرص العمل للشباب وتوزيع عادل لثروة النفط
حفتر يتحدث خلال لقائه عددًا من القيادات العسكرية والضباط، الإثنين 24 أبريل 2023. (القيادة العامة)
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طالب قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر المسؤولين بضرورة توفير فرص العمل للشباب الذين يتطلعون للمشاركة في بناء دولتهم الحديثة، داعيًا في الوقت نفسه لتوزيع ثروة النفط بشكل عادل على أبناء الشعب الليبي.

جاء ذلك في كلمة خلال لقائه عددًا من القيادات العسكرية والضباط بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة بمدينة بنغازي، بحسب تسجيل مصور نشرته صفحة القيادة العامة على «فيسبوك».

وتابع حفتر: «دور الشباب في بناء ليبيا جليل، ولا يجب إغفاله أو التغافل عنه، وما نهضة الأمة إلا بهمة شبابها، ولا بد من القيام بخطوات عملية حقيقية في سبيل تحسين الواقع المعاش اقتصاديًا واجتماعيًا».

وأضاف أن «الشعب الليبي تضور جوعًا ولم يعد قادرًا على تحمل التصرفات غير المسؤولة والعبث المتعمد بثرواته ومقدراته التي يجب إعادة النظر في كيفية توزيعها بشكل عادل قبل فوات الآوان».

- حفتر يلتقي عدداً من القيادات العسكرية والضباط بمقر القيادة العامة (صور)

حفتر: الجيش هو الركيزة الرئيسية للوحدة الوطنية
وتحدث حفتر عن المؤسسة العسكرية، وقال إنه «لا سبيل للحديث عن الحياة العسكرية من دون التطرق إلى واقع المؤسسة العسكرية»، لافتا إلى أن «الجيش الوطني هو الركيزة الرئيسية للوحدة الوطنية».

وتابع: «الحياة العسكرية هي حياة منظمة يسودها الانضباط والتعاون وعلى هديها تتشكل الخطوات التي تدعم تحقيق الأهداف الوطنية وعلى كافة المستويات».

حفتر: مؤسسة الجيش لا تتدخل في الشأن الداخلي للدول
وأوضح أن «مؤسسة الجيش الوطني الليبي تظل واقفة راسخة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، ومدافعة عن حلم بناء دولة ليبيا الجديدة الديمقراطية الموحدة ومكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله».

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