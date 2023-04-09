شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع المعيشية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

رصدت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأحد، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالوضع الاقتصادd في ليبيا، خاصة ما يمس أوضاع المواطنين المعيشية.

طوابير الانتظار أمام محطات الوقود

ومن جملة الأخبار التي عرضها البرنامج، تطرق إلى إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، خطة حكومية للقضاء على أزمة الوقود نهائياW في ليبيا، حين تعهد بأن تصبح طوابير الانتظار أمام محطات الوقود «من الماضي».

المالية: زيادة مرتبات 38 ألف موظف في أبريل

كما انتقل البرنامج لأخبار الرواتب، مبرزًا إعلان إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عن زيادة مرتبات 38 ألفًا و552 موظفًا في شهر أبريل الجاري.

أعلى 20 وظيفة أجرًا في العالم للعام 2023

عالميًا، توقف البرنامج عن تقرير يبرز أعلى 20 وظيفة أجرًا في العالم للعام 2023 والتي استحوذ القطاع الصحي على أول 14 ترتيبًا من أصل 20 ترتيبًا ضمن قائمة أعلى الأجور.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة «الوسط»

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع