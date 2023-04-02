بالصور: تنفيذ أول محطة طاقة شمسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، بدء تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية بـ«السدادة».

شركة توتال إنيرجي الفرنسية

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى «البدء في تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية بمنطقة السدادة وربطها فيما بعد بالشبكة العامة للكهرباء بقدرة تصل إلى (500 ميجاوات) وتنفيذ من شركة توتال إنيرجي الفرنسية».

يأتي تنفيذ المحطة في إطار التعاون المشترك بين الشركة العامة للكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدماج القدرات الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة العامة للكهرباء.

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وفي 17 مايو الماضي، وقعت شركة «توتال أنرجي للطاقة» اتفاقا مبدئيا مع الشركة العامة للكهرباء لتكون المحطة الاولى والأضخم تكنولوجيا في ليبيا وستولد نحو (152 تيرا وات/ ساعة سنويا).

من أعمال بدء تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية بـ«السدادة»، 2 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)