الحويج يبحث مشاركة المصارف الدولية في تنمية الاقتصاد الوطني

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، خلال لقائه الأمين العام لاتحاد المصارف المغاربية الدكتور محمد العالم اليوم الثلاثاء دور المصارف الدولية ومشاركتها في دعم خطة الإعمار بليبيا وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأكد الحويج أهمية قطاع المصارف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في تمويل وتنفيذ مشاريع التنمية والاستثمار عبر القطاع الخاص والنهوض بقطاعات الصناعات والتجارة، مشيرًا إلى ضرورة تطوير القوانين والسياسات المصرفية، بما يدعم خطة الاقتصاد الرقمي، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وخلال اللقاء الذي حضره ممثل اتحاد المصارف المغاربية في ليبيا عمر الخوجة، جرت مناقشة إمكانية مشاركة المصارف الدولية بمؤتمر «الاقتصاد الرقمي لإعادة إعمار ليبيا» المزمع إقامته بمدينة طرابلس، وتقديم رؤية متكاملة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وحشد كبرى الشركات والمستثمرين للمشاركة في خطة الإعمار والتنمية.