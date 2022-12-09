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الحويج يؤكد أهمية وضع خطة لتنويع الاقتصاد الوطني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 11:34 مساء
الحويج يؤكد أهمية وضع خطة لتنويع الاقتصاد الوطني
الحويج خلال حضوره اجتماع اللجنة التوجيهية للبرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص في ليبيا، 9 ديسمبر 2022، (وزارة الاقتصاد)
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أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج أهمية وضع خطة لتنويع الاقتصاد الوطني، مع الاهتمام بتجارة العبور والمناطق الحرة.

جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع النهائي للجنة التوجيهية للبرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص في ليبيا، اليوم الجمعة، الممول من الاتحاد الأوروبي، وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع فيسبوك.

وأشاد الحويج، في كلمته بالاجتماع، بدعم الاتحاد الاوروبي للوصول إلى النتائج المرجوة وهي تعزيز قدرات الوزارة، وتنمية القطاع الخاص، ودعم التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، وتحسين الوصول إلى التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأكد جدية الأطراف الشركاء في البرنامج سواء الاتحاد الأوروبي أو خبراء فرنسا أو الجهات الليبية، كما أعرب ممثلو الإتحاد الاوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا عن التزامهم بدعم القطاع الخاص ،وتحسين بيئة الاعمال في ليبيا.

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