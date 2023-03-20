انطلاق جلسة «النواب» في بنغازي (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت جلسة مجلس النواب في مدينة بنغازي، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح.

وتبحث الجلسة تسمية أعضاء اللجنة المشتركة لإعداد مشاريع قوانين الانتخابات «6+6»، وفقا للمادة (30) فقرة (ب) من التعديل الدستوري الثالث عشر، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023.

وأقر مجلس النواب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، في السابع من فبراير الماضي، والذي يتناول تشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث نص التعديل على تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد مشاريع قوانين الانتخابات.