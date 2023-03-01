نقابة الصيادين بسرت تقدم مساعدات لـ45 عضوا تشمل أجهزة «جي بي إس»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلن عضو لجنة نقابة الصيادين بسرت، محمد علي ابريقي، تقديم مساعدات لـ45 عضوا من أصحاب قوارب الصيد.

وشملت المساعدات المقدمة لهم خزانات وقود سعة 22 لترا وقفازات وأطواق نجاة في البحر وقبعات حماية من أشعة الشمس وبِدل غطس وجهاز كشف أعماق وجهاز تحديد المواقع «جي بي إس» وصنارات، حسب ابريقي.

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وأشار ابريقي إلى تقديم تسعة كشافات كهرباء تستخدم على المراكب، وذلك في إطار تقديم الدعم الضروري للصيادين بالمدينة كي يتمكنوا من أداء واجباتهم.