المملكة المتحدة ترفع اسم البغدادي المحمودي من قائمة العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المملكة المتحدة، شطب اسم رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي، من قائمة العقوبات.

وأدرج البغدادي المحمودي على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، في مارس 2011، لمنصبه في حكومة معمر القذافي، و«دوره المزعوم في قمع المتظاهرين»، وفق بيان اليوم للحكومة البريطانية.

لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي

وأُعيد إدراج البغدادي بموجب لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي الفردية المفروضة على ليبيا في يناير 2016، وجرى نقل إدراجه إلى نظام العقوبات البريطاني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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شُطب المحمودي من القائمة من قبل الاتحاد الأوروبي وسويسرا في نوفمبر 2021.

وشغل البغدادي المحمودي رئاسة وزراء ليبيا في الفترة من 2006 إلى 2011، وأثناء انهيار نظام القذافي في 2011، اعتقل في تونس لعبوره الحدود بشكل «غير قانوني»، قبل أن تسلمه للسلطات الليبية لتجرى بعد ذلك تبرئته من التهم المنسوبة إليه.