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في العدد 379: الأزمة تنتظر حلا خارج الصندوق.. وتراجع نفط ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 09:40 مساء
في العدد 379: الأزمة تنتظر حلا خارج الصندوق.. وتراجع نفط ليبيا
الصفحة الأولى من العدد «379» من جريدة «الوسط»، الخميس 23 فبراير 2023 (بوابة الوسط)
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في العدد رقم 379 من جريدة الوسط الصادر اليوم الخميس نطالع في الصفحة الأولى موضوعات منها قصة رئيسية ترصد مستجدات المشهد السياسي في ليبيا وكان عنوانها «أطراف دولية وإقليمية تناقشها في اجتماعين بواشنطن.. الأزمة الليبية تنتظر حلا خارج الصندوق».

ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما جاء بعنوان «تقارب القاهرة وأنقرة وأبوظبي.. هل يؤشر على نهاية الأزمة الليبية؟»

أما الصفحة الرابعة فيتصدرها موضوع عن المصالحة الليبية وعنوانه «الاتحاد الأفريقي يتعهد بتنظيمه.. مؤتمر المصالحة الليبية.. هل ينجح الأفارقة في حل الأزمة؟».

للاطلاع على العدد 379 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وتضم الصفحة نفسها موضوعين أحدهما بعنوان «بروفيسور أوقفته السلطات القبرصية.. اعتقال إسرائيلي بشبهة تهريب أسلحة إلى ليبيا». أما الموضوع الثاني فكان حول استكمال مشاريع النهر الصناعي وإصلاح الآبار، وجاء تحت عنوان «المحاسبة: إمكانية إنشاء مجلس أعلى للمياه».

تفاصيل إطلاق أحد «رجال الخيمة»
وفي الصفحة الخامسة نطالع موضوعا رئيسيا عن نشاطة الحركات السودانية المسلحة في ليبيا، وجاء بعنوان «خبراء الأمم المتحدة يكشفون التفاصيل: نشاط الحركات الدارفورية في الأراضي الليبية مستمر».

ونقرأ في الصفحة ذاتها موضوعا حول الإفراج عن المواطن الليبي عبدالله منصور أحد رجالات النظام السابق وجاء بعنوان «تفاصيل إطلاق عبدالله منصور أحد رجال الخيمة».

كوريا الشمالية تهدد بهجوم نووي فتاك
وإلى صفحتي الشئون الدولية والعربية وتحت عنوان «كوريا الشمالية تهدد بهجوم نووي فتاك.. وواشنطن تتهم مجلس الأمن بالتقاعس»، نطالع تقريرا رئيسيا في الصفحة السادسة.

أما الصفحة السابعة فيتصدرها موضوع حول المشهد في السودان، وجاء عنوانه «هل هناك خلاف بين البرهان وحميدتي بشأن الأزمة السودانية؟».

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تراجع إنتاج النفط الليبي
وفي الاقتصاد نطالع موضوعات في الصفحة الثامنة على رأسها موضوع عن تقرير لمنظمة أوبك وعنوانه «إنتاج النفط الليبي يتراجع.. وموقع الغاز مهدد».

أيضا نطالع في الصفحة التاسعة موضوعات منها تقرير تحت عنوان «انتصار قضائي جديد لمحفظة ليبيا أفريقيا في بريطانيا».

ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونطالع موضوعات متنوعة في الصفحة الثانية عشر منها ندوة أدبية جاءت بعنوان «العهد الملكي وأزمة الحكم في ليبيا تحت مجهر القبة الفلكية».

وفي صفحة الفن نتابع تقريرا حول جوائز مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، ومن بين عناوينه «المغربي شرعة أفضل فيلم عربي.. وتوافق ممتاز يفوز بجائزة الطلبة».

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ومن الفن إلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشر موضوعات منها موضوع عنوانه «المنتخب الليبي لكرة السلة ينسحب من المشاركة ببطولة المنستير».

وتحت عنوان «استئناف منافسات الدوري الليبي بعد سلسلة من العقوبات»، نطالع تقريرا رئيسيا في الصفحة الخامسة عشر.

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