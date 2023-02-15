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الحداد يناقش مع السفير الألماني الوضع الراهن وسبل دعم استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 04:24 مساء
الحداد يناقش مع السفير الألماني الوضع الراهن وسبل دعم استقرار ليبيا
لقاء الحداد مع السفير الألماني والوفد المرافق له، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
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ناقش رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الوضع الراهن لليبيا، وسبل الدعم من أجل الأمن والاستقرار، بحسب رئاسة الأركان.

واستقبل الحداد السفير الألماني والوفد المرافق له في مكتبه بمقر رئاسة الأركان العامة للجيش في العاصمة طرابلس صباح أمس الثلاثاء.

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وأضافت رئاسة الأركان عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الحداد أثنى خلال اللقاء على دور ألمانيا الاتحادية الداعم لليبيا في كل الملتقيات والمحافل الدولية، وسعيها المتواصل للوصول إلى الاستقرار المنشود من كافة الليبيين.

لقاء الحداد مع السفير الألماني والوفد المرافق له، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
لقاء الحداد مع السفير الألماني والوفد المرافق له، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
لقاء الحداد مع السفير الألماني والوفد المرافق له، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
لقاء الحداد مع السفير الألماني والوفد المرافق له، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
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