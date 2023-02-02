الشرطة الإيطالية تعتقل خمسة متهمين بتعذيب مهاجرين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أفضى تحقيق أجرته الشرطة الإيطالية إلى اعتقال خمسة أشخاص، ثلاثة بنغاليين وسودانيين اثنين، بتهمة التعذيب في مراكز احتجاز للمهاجرين في ليبيا، بناءً على تحقيق باشرته السلطات مع لاجئين.

وألقي القبض على المتهمين الخمسة في 24 يناير بعدما نزلوا في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في ديسمبر مع المهاجرين الذين تعرضوا للاختطاف والتعذيب وفق وكالة «أنسا» الإيطالية الأربعاء.

تعذيب المهاجرين

وأظهرت معاينة الشرطة لبعض الضحايا وجود ندوب واضحة على أجسادهم جراء التعذيب، فيما تعرض معظمهم للضرب بالعصي والجلد بالأحزمة في مراكز الاحتجاز الليبية، بحسب التحقيق.

- برلماني إيطالي سابق يطالب بممثل أوروبي دائم في ليبيا وإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين

- مجلس الأمن يطالب السلطات الليبية بخطوات نحو إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين

وتلاحق المتهمين قضية التحريض على الهجرة غير المصرح بها والتعذيب والاختطاف من أجل الابتزاز. وأفاد عدد من المهاجرين ومعظمهم من مواطني بنغلادش تعرضهم للعنف في ليبيا في مراكز سرية احتُجزوا فيها قبل مغادرتهم إلى صقلية الإيطالية.