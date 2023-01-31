«التعليم» تعلن غلق باب التسجيل في الأولمبياد الوطني للرياضيات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة غلق باب التسجيل الإلكتروني في الأولمبياد الوطني للرياضيات، اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس اللجنة العليا للأولمبياد خالد الحطماني إن المسابقة ستقام في 11 فبراير على مستوى فروع مصلحة التفتيش التربوي؛ تمهيدا للمشاركة في الأولمبياد الدولي للرياضيات، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»

ويهدف الأولمبياد إلى الارتقاء بالمستوى العلمي لدى التلاميذ والطلبة والمعلمين في مادة الرياضيات، وتفعيل دور المؤسسات المعنية بتعليم الرياضيات من أجل جيل واعد مبدع، وتعزيز روح التنافس الشريف بين التلاميذ والطلاب، فضلا عن استثمار قدرات التلاميذ والطلبة محليا ودوليا، واكتشاف المبدعين في علم الرياضيات، والإسهام في تطوير مناهج الرياضيات.