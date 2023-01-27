المبروك يبحث مع ماكي سال تفعيل الاستثمارات الليبية في السنغال

القاهرة - بوابة الوسط

التقى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، على هامش للمشاركة في قمة داكار 2، التي نظمها البنك الأفريقي للتنمية بالتعاون مع الحكومة السنغالية، والتي انعقدت تحت شعار «الأمن الغذائي في افريقيا والسيادة الغذائية».

ويشارك المبروك في اجتماعات قمة داكار بصفته محافظ ليبيا في البنك الأفريقي للتنمية، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وناقش وزير المالية السبل الكفيلة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا بالإضافة إلى موضوع تفعيل الاستثمارات الليبية في السنغال، واستقطاب استثمارات ليبية جديدة في مجال العقاري والزراعي وصيد الأسماك والصناعات الغذائية.