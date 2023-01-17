الدبيبة يستقبل رئيس جهاز المخابرات التركية

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، رئيس جهاز المخابرات التركية، هاكان فيدان، بحضور عدد من الوزراء.

وقالت منصة حكوتنا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدبيبة بحث خلال لقائه مع رئيس المخابرات التركية الملفات ذات الاهتمام المشترك المحلية والإقليمية والدولية.

- الدبيبة يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في طرابلس

وجرى الاجتماع بحضور كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة والاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

ويأتي لقاء الدبيبة مع رئيس المخابرات التركية بعد خمسة أيام من لقائه مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز في طرابلس يوم الخميس الماضي.