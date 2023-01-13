«الصحة» تنعى إخصائيا توفى بعد مشاركته في قافلة طبية ببراك الشاطئ

القاهرة - بوابة الوسط

نعت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إخصائي طب وجراحة العيون توفيق محمد ضو الذي وافته المنية خلال عودته إلى مدينته زليتن، بعد مشاركته في قافلة طبية بمنطقة براك الشاطئ.

وتوفى ضو في حادث سير بمنطقة القريات، بعد أن قضى خمسة أيام في براك الشاطئ، قدم خلالها خدمات طبية لمرضى مصحة السارة الطبية ضمن القافلة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة إن ضو أحد الكوادر العاملة بمركز زليتن الطبي، وتحصل على الزمالة الليبية في طب العيون العام 2019، مشيرة إلى أن كوادرها الوطنية كانت ولا تزال نموذجا مشرفا، ويوفرون خدمات الرعاية الصحية والطبية للمواطنين بأعلى مستوى من المهنية والإنسانية، سواء في السلم أو الحرب.