الغاوي: حكومة الوحدة تعمل على حل مشكلة المياه في منطقة الجبل بشكل نهائي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي، أن الحكومة تعمل على حل مشكلة المياه في منطقة الجبل الغربي بشكل نهائي، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الجمعة.

جاء تأكيد الغاوي خلال اجتماع عقده مع عميد بلدية ككلة وعميد بلدية القلعة بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة الفرعية (كلكلة - القلعة)، أكرم خليفة.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية إن اجتماع الغاوي مع عميدي بلديتي ككلة والقلعة خصص لمتابعة ومناقشة ملف خزانات المياه والإمداد المائي بالمنطقة، وملف تعويضات عن أضرار الحرب بمدينة ككلة.

وأضافت أن الوزير أكد خلال الاجتماع أن وزارة الإسكان والتعمير تعمل «على حلحلة مشكلة المياه في منطقة الجبل بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، وأن حلحلة هذه المشكلة ستعمل عليها الحكومة بشكل نهائي في منطقة الجبل».

- الدبيبة: 37% نسبة إنجاز خط مياه أبوزيان- الرحيبات بالجبل الغربي

خطي مياه لتزويد الجبل الغربي بمياه الشرب

وتعمل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على تنفيذ خطين لنقل المياه إلى مدن الجبل الغربي بسعة 96 ألف متر مكعب، هما خط أبوزيان - الرحيبات، وخط أبوزيان - مزدة، لتزويد 12 مدينة بالجبل الغربي بمياه الشرب.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أن نسبة إنجاز خط أبوزيان - الرحيبات بلغت 37%، في حين بلغت نسبة إنجاز خط أبوزيان - مزدة 20%. مؤكدا تسارع وتيرة العمل لتزويد مدن الجبل الغربي بمياه الشرب.