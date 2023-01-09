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بوشاح يطلع «حكماء مهجري المنطقة الشرقية» على جهود مجلس الدولة في المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 09:32 مساء
بوشاح يطلع «حكماء مهجري المنطقة الشرقية» على جهود مجلس الدولة في المصالحة الوطنية
لقاء بوشاح مع مجلس حكماء مهجري المنطقة الشرقية، الإثنين 9 يناير 2023. (مجلس الدولة)
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أطلع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، رئيس وأعضاء مجلس حكماء المنطقة الشرقية المهجرين، على جهود مجلس الدولة في المصالحة الوطنية وعودة المهجرين والنازحين من كل مناطق ليبيا، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

وأوضح المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن لقاء بوجناح مع رئيس وأعضاء مجلس حكماء المنطقة الشرقية المهجرين جرى بحضور رئيس وأعضاء لجنة المصالحة الوطنية بالمجلس الأعلى للدولة.

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وقال المكتب الإعلامي إن اللقاء ناقش المشاكل والصعوبات التي تواجه المهجرين وسبل معالجتها، وحقهم في العودة الآمنة الكريمة لمناطقهم ومدنهم وبيوتهم.

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى للدولة خليفة دويب، أكد من جهته، استعداد اللجنة للتواصل المستمر والعمل المشترك مع كل فئات المهجرين من أجل إعادة حقوقهم وعودتهم لمناطقهم.

بوشاح يلتقي الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا
وقبل هذا اللقاء، التقى بوشاح رفقة رئيس وأعضاء لجنة المصالحة الوطنية بمجلس الدولة، رئيسَ وأعضاء الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إن أعضاء الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا قدموا في مستهل اللقاء إحاطة عن طبيعة عملهم ونشاطهم السابق ومشاريعهم المستقبلية في مجال المصالحة الوطنية.

وأكد بوشاح من جانبه أهمية دور الأعيان والحكماء في المصالحة الوطنية، وعودة المهجرين، والمحافظة على وحدة النسيج الاجتماعي، بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

لقاء بوشاح مع مجلس حكماء مهجري المنطقة الشرقية، الإثنين 9 يناير 2023. (مجلس الدولة)
لقاء بوشاح مع مجلس حكماء مهجري المنطقة الشرقية، الإثنين 9 يناير 2023. (مجلس الدولة)
لقاء بوشاح مع مجلس حكماء مهجري المنطقة الشرقية، الإثنين 9 يناير 2023. (مجلس الدولة)
لقاء بوشاح مع مجلس حكماء مهجري المنطقة الشرقية، الإثنين 9 يناير 2023. (مجلس الدولة)
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