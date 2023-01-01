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افتتاح مستشفى سمنو القروي ببلدية وادي البوانيس بعد صيانته

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الأحد 01 يناير 2023, 10:57 مساء
افتتاح مستشفى سمنو القروي ببلدية وادي البوانيس بعد صيانته
افتتاح مستشفى سمنو القروي ببلدية وادي البوانيس بعد صيانته، الأحد 1 يناير 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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شهدت محلة سمنو ببلدية وادي البوانيس جنوب غرب ليبيا، اليوم الأحد، افتتاح مستشفى سمنو القروي بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي ولفيف من الشخصيات الرسمية والمجتمعية إلى جانب الفعاليات الشبابية والنسائية.

وقالت عضوة المجلس البلدي وادي البوانيس مسؤولة الملف الصحي بالبلدية، فوزية الطاهر الرشيد، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن افتتاح مستشفى سمنو القروي «إنجاز عظيم للمنطقة» بعد استكمال صيانته من قبل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة والتي استمرت لمدة شهرين، معتبرة أن هذه العملية «بادرة حسنة من أجل الرفع من المستوى الصحي للبلدية».

- بالصور: افتتاح مركز للرعاية الصحية في وادي البوانيس

وأضافت عضو المجلس البلدي وادي البوانيس أسماء صالح إلى «بوابة الوسط» أن المستشفى سيقدم عدة خدمات طبية وصحية لجميع محلات بلدية وادي البوانيس، ويساهم في رفع المعاناة عن المواطن من السفر إلى مناطق أخرى فى ظل عدم وجود الوقود وتهالك الطرق.

قدرات مستشفى سمنو القروي
وذكر مدير مستشفى سمنو القروي أبوبكر الطاهر في حديث إلى «بوابة الوسط» أن المستشفى يضم 67 سريرًا و7 أقسام منها الباطنة، بالإضافة إلى مختبر طبي إلى جانب غرفة عمليات وقسم ولادة النساء وقسم الحواضن والأشعة، مشيرًا إلى أن المستشفى يتواجد به حوالي 65 من العناصر الطبية والطبية المساعدة وثلاثة أطباء.

وتقع بلدية وادي البوانيس شمال مدينة سبها وتضم ثلاثة محلات هي تمنهمت وسمنو والزيغن.

حفل افتتاح مستشفى سمنو القروي ببلدية وادي البوانيس بعد صيانته، الأحد 1 يناير 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
حفل افتتاح مستشفى سمنو القروي ببلدية وادي البوانيس بعد صيانته، الأحد 1 يناير 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
مستشفى سمنو القروي ببلدية وادي البوانيس بعد صيانته، الأحد 1 يناير 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
مستشفى سمنو القروي ببلدية وادي البوانيس بعد صيانته، الأحد 1 يناير 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
أقسام داخلية بمستشفى سمنو القروي ببلدية وادي البوانيس بعد صيانته، الأحد 1 يناير 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
أقسام داخلية بمستشفى سمنو القروي ببلدية وادي البوانيس بعد صيانته، الأحد 1 يناير 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الأقسام الداخلية بمستشفى سمنو القروي ببلدية وادي البوانيس بعد صيانته، الأحد 1 يناير 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الأقسام الداخلية بمستشفى سمنو القروي ببلدية وادي البوانيس بعد صيانته، الأحد 1 يناير 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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