إجراء فحوصات طبية لطلاب المدارس في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

شرع مكتب الرعاية الصحية التابع لإدارة الخدمات الصحية بني وليد بالتعاون مع مراقبة التعليم في المدينة، اليوم الخميس، في إجراء فحوصات طبية لطلاب المؤسسات التعليمية داخل نطاق البلدية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد صالح الأعطيي لـ«بوابة الوسط» أن الفحوصات الطبية للطلبة تمثلت في الكشف على الأمراض الجلدية والالتهابات والإنفلونزا الموسمية حيث أعطي للتلاميذ الشهادات الصحية في نهاية الكشف.

- إطلاق حملة طبية للكشف على طلاب المدارس في بني وليد

ونوه الأعطيي، بأنه سيجري الكشف الطبي على كافة المؤسسات التعليمية وفق خطة موضوعة من قبل مكتب الرعاية الصحية الأولية، مطالبا الجميع بالتعاون مع أعضاء الحملة من أجل نجاحها وتقليل انتشار الأمراض بين التلاميذ في المؤسسات التعليمية.

واتفقت إدارة الخدمات الصحية في 14 ديسمبر مع مراقبة التربية والتعليم في بني وليد على إطلاق الحملة الطبية التي تضم عددًا من الأطباء في تخصصات «الباطنة والأسنان والجلدية» للاطمئنان على صحة الطلبة داخل المؤسسات التعليمية خاصة بعد انتشار الأمراض الموسمية أخيرًا.

إجراء الفحوصات الطبية لطلاب المدارس في بني وليد، الخميس 22 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

إجراء الفحوصات الطبية لطلاب المدارس في بني وليد، الخميس 22 ديسمبر 2022. (الإنترنت)