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الإفراج عن رواتب 18670 عضوًا من منتسبي وزارة الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 08:08 مساء
الإفراج عن رواتب 18670 عضوًا من منتسبي وزارة الداخلية
جانب من اجتماع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد الرضا، الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن رواتب 18 ألفًا و670 عضوًا من منتسبي الوزارة، فيما يجرى تدقيق بيانات 900 منتسب آخرين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد الرضا، وذلك بمقر ديوان وزارة العمل والتأهيل بطرابلس، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

تنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة
وتركز الاجتماع، وفق البيان، حول عدة نقاط ومحاور مشتركة بين وزارتي الداخلية والعمل والتأهيل، خاصةً فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة، وحلحلة الإشكاليات المتعلقة بالعمالة الأجنبية والهجرة غير الشرعية. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة ملف الإفراجات المالية لمنتسبي وزارة الداخلية بمختلف مكوناتها على مستوى ليبيا، وذلك بحضور عضو لجنة الإفراجات ومقررها.

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الإفراجات المالية
وأكد الطرابلسي الإفراج عن رواتب 18 ألفًا و670 منتسبا من أعضاء شرطة وموظفين، ضمن قوائم موضحة بالأعداد والأسماء التابعين لـ59 مكونًا من مكونات وزارة الداخلية على مستوى البلاد.

والجهات التابعين لها هي: «ديوان الوزارة، مديرية أمن أجدابيا، والأصابعة والبيضاء والجفارة والجفرة والحرابة والخمس والزاوية والزنتان والسهل الغربي والشاطئ والشرقية والعجيلات والقره بوللي والقطرون والكفرة والواحات جالو وأوباري وأوجلة واجخرة وباطن الجبل وبنغازي وبني وليد وبئر الأشهب وتازربو وترهونة وجادو وجردس العبيد وجنزور ودرنة ورأس لانوف وزليتن وزوارة وسبها وسرت وشحات وصبراتة وصرمان وطرابلس وغات وغدامس وغريان ومرزق ومزدة ومسلاتة ومصراتة ونالوت ووادي عتبة ويفرن، وجهاز الشرطة الزراعية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وهيئة السلامة الوطنية والإدارة العامة للدعم المركزي وجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار وجهاز المباحث الجنائية وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية».

وأوضح البيان أن بيانات هذا العدد جرى إحالتها اليوم الثلاثاء إلى وزارة المالية لبدء إتمام صرف رواتبهم المستحقة في الإفراجات المالية في أقرب وقت ممكن.

جانب من اجتماع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد الرضا، الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية)
جانب من اجتماع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد الرضا، الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية)
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