وفاة شابين غرقا في البحر غرب سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أفادت مصادر محلية في سرت «بوابة الوسط» اليوم الخميس، بأن شابين من سكان المدينة توفيا غرقا في البحر عند شاطئ البويرات الذي يبعد 70 كلم غرب المدينة.

وأوضحت المصادر أن المتوفيين أقارب وهما الهادي سليمان السيوي، وسليمان محمد سليمان السيوي، غرقا في البحر أثناء خروجهما في رحلة لصيد الأسماك على متن زورق مطاطي.

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وذكرت المصادر أن سبب الغرق هو انقلاب الزورق في البحر نتيجة حدوث ثقب في جسمه المطاطي أثناء استخدامه في رحلة الصيد، مؤكدين العثور على جثمان أحد الغريقين فيما لا يزال البحث جاريا عن الثاني.