الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل من الخمس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، تصل سرعتها بين 25 و30 عقدة، و25 عقدة اليوم على ساحل راس لانوف، وغدًا على بنغازي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس، وشلوق إلى غربية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة تصل أحيانًا إلى 30 عقدة قبالة ساحل مصراتة.

• درجة حرارة سطح البحر: 22 درجة مئوية.