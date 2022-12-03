الأرصاد تحذر الصيادين على الساحل من الخمس إلى سرت...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، تصل سرعتها بين 25 و30 عقدة، و25 عقدة اليوم على ساحل راس لانوف، وغدًا على بنغازي.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس، وشلوق إلى غربية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة تصل أحيانًا إلى 30 عقدة قبالة ساحل مصراتة.
• درجة حرارة سطح البحر: 22 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون غدًا قليل الاضطراب على ساحل بنغازي.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، ويصل غدًا إلى 1.50 متر على ساحل بنغازي.
• السماء قليلة السحب إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح جنوبية شرقية بوجه عام وتكون متغيرة الاتجاه اليوم على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة اليوم على راس لانوف وغدًا قبالة ساحل بنغازي.
• درجة حرارة سطح البحر: 22 درجة مئوية.
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