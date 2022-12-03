وزير الخارجية التركي: النواب والأعلى للدولة لا يتخذان أي خطوات ملموسة للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى ضمان «أساس دستوري للعملية الانتخابية»، وقال «في الوقت الحالي، حتى لو قالوا إنهم يريدون الانتخابات، فإنهم لا يتخذون أي خطوات ملموسة».

وفي كلمته في الدورة الثامنة لملتقى «حوارات المتوسط» السنوي، أشار أوغلو إلى أن «الوضع هش في ليبيا حيث لا تزال قضية الشرعية مفتوحة»، مشيرًا إلى أن «هناك بعض الأطراف التي تحاول التنافس معنا، لروسيا وجود ميداني مع مجموعة فاغنر».

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تشاوش أوغلو: هناك تعاون أكبر من المنافسة بين مختلف الأطراف الليبية

ونوه تشاوش أوغلو إلى أن «هناك تعاونًا أكبر من المنافسة بين مختلف الأطراف»، مضيفًا: «آمل أن نتمكن أيضًا من العمل جنبًا إلى جنب مع مصر», حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، وأكد أن «الانتخابات النزيهة والديمقراطية هي السبيل الوحيد لضمان إعادة توحيد ليبيا، عندما حاول فتحي باشاغا (رئيس وزراء حكومة الاستقرار الوطني) دخول طرابلس أوقفناه، ما فعله كان غير مقبول».

وشارك الوزير التركي في افتتاح النسخة الثامنة لمنتدى حوارات روما المتوسطية، برئاسة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ومشاركة رئيس جمهورية النيجر وعدد من وزراء دول المتوسط، وذلك في إطار تبادل الرؤى حول سبل تحقيق التوازن الإقليمي وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتعاون والتنسيق الوثيق بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة.