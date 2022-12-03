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الأرصاد: طقس دافئ على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 ديسمبر 2022, 10:33 صباحا
الأرصاد: طقس دافئ على أغلب مناطق ليبيا
الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 وخلال اليومين المقبلين. (أرشيفية)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، طقسًا دافئًا على أغلب مناطق ليبيا نتيجة تأثرها بكتلة هوائية دافئة. 

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم بين 20 و28 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17  درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

وتوقعت الأرصاد الجوية هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة نسبيًا على بعض المناطق الساحلية.

راس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية. 

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة قد تنشط على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية على اغلب المناطق.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية. 

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية.

الأرصاد: طقس دافئ على أغلب مناطق ليبيا
الأرصاد: طقس دافئ على أغلب مناطق ليبيا
الأرصاد: طقس دافئ على أغلب مناطق ليبيا
الأرصاد: طقس دافئ على أغلب مناطق ليبيا
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